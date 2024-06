Wasserball-Nationaltrainer: Mut und ein dickes Fell

1 Milos Sekulic Foto: /Herbert Rudel

Bundestrainer Milos Sekulic soll das Team zu den Olympischen Spielen 2028 führen – von Esslingen aus.











Für zwei Protagonisten beim Wasserball-Länderspiel in Esslingen war es ein Heimspiel: Zoran Bozic wurde beim SSV Esslingen ausgebildet und seit seinem Wechsel von den WF Spandau 04 zum SV Ludwigsburg vor knapp einem Jahr wohnt er wieder in der Stadt. Bundestrainer Milos Sekulic ist kürzlich ebenfalls nach Esslingen gezogen. Der Grund: Während sein Sohn Aleks, der auf der Neckarinsel neben Bozic im Wasser war, für den Bundesligisten ASC Duisburg spielt, schwimmt seine Tochter Maria im Jugend-Tor des SSVE. Sie war beim Länderspiel nicht unter den Zuschauerinnen, weil sie gerade gemeinsam mit ihren Clubkameradinnen Mia Reutter, Viktoria Tomica und Mara Dzaja mit dem U-16-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Manisa in der Türkei spielt (und dort mit einer Niederlage und einem Sieg startete).