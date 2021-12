1 Die Hälfte der Esslinger Tore gegen Spandau steuert Marvin Thran bei. Foto: /Robin Rudel

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen unterliegen dem Rekordmeister aus Spandau zwar deutlich mit 8:18 – zeigen aber phasenweise eine starke Leistung.















Link kopiert

Esslingen - Als die Anzeigentafel in der Traglufthalle das Untertürkheimer Inselbads nach 13 Spielminuten auf den Stand von 4:6 schnappt, hat Milos Sekulic, der Trainer der Spandauer Bundesliga-Wasserballer, offensichtlich genug gesehen. Er nimmt eine Auszeit und macht seiner Mannschaft klar, dass die Partie gegen den SSV Esslingen noch nicht gelaufen ist. Keine Frage, der deutsche Rekordmeister war selbst zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr, die Begegnung zu verlieren – und gewann am Ende klar mit 18:8. Aber von der zu erwartenden Dominanz der Berliner konnte in dieser Phase des Spiels eben keine Rede sein.