Wasserball-Länderspiel: Zoran Bozic: einer, auf dem die Hoffnungen ruhen

1 Über Berlin nach Ludwigsburg: Zoran Bozic ist bei dem Bundesligisten der Chef im Wasser – und beim Nationalteam. Foto: Baumann/Julia Rahn

Zoran Bozic spielt mit dem Wasserball-Nationalteam in seiner Heimat Esslingen. Mit dem 22-Jährigen soll die Rückkehr auf die olympische Bühne gelingen.











„Ich freue mich sehr darauf“, sagt Zoran Bozic und man hört es ihm an. „Ich freue mich sehr darauf, zumal das Spiel im Freibad ist, wo ich früher so oft im Becken war.“ Wovon der 22-Jährige spricht? Am Samstag (18 Uhr) tritt das deutsche Wasserball-Nationalteam zu einem Freundschaftsspiel gegen Australien an, im Becken des vereinseigenen Freibades des SSV Esslingen. Dort, wo Bozic so viele Stunden seiner Jugend verbracht hat. Und in das er nach drei Jahren wieder steigen wird. Er verließ Esslingen damals als Jung-Nationalspieler Richtung Berlin – und kehrt nun als Leistungsträger des Auswahlteams zurück.