Wasserball-Länderspiel: Ein Wasserball-Fest in Esslingen

Ein Wasserball-Fest in Esslingen

1 Aleks Sekulic sucht im Becken eine Anspielstation. Drumherum herrscht gute Stimmung, Foto: /Herbert Rudel

Im Rahmen des Sommerfestes des SSV Esslingen treffen die Nationalmannschaften Deutschlands und Australiens zu einem Testspiel aufeinander. Die Deutschen führen gegen den Olympia-Teilnehmer lange, verlieren dann aber mit 12:15.











Das Highlight wird Paris sein, ganz klar. Den Aufenthalt in Esslingen werden die Wasserball-Nationalspieler Australiens aber bestimmt als angenehmen Teil ihrer zweimonatigen Europareise in Erinnerung behalten. Nicht nur, weil sie das Testspiel gegen das deutsche Auswahlteam mit 15:12 (2:3, 5:4, 3:4, 5:1) gewonnen haben. Dass die Partie zur Vorbereitung auf den Olympia-Ernst in der französischen Hauptstadt ins fröhliche Sommerfest des gastgebenden SSV Esslingen eingebunden war, machte den „Aussie Sharks“ sichtlich Spaß.