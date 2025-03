Wasserball – DSV-Pokal: SSVE-Frauen im Spiel um Platz drei

Die Esslingerinnen unterliegen im Halbfinales des DSV-Pokals den WF Spandau 04 mit 12:21.











Link kopiert

Beim Final-Four eines Pokalwettbewerbs dabei zu sein, ist etwas Besonderes – egal in welcher Sportart. In sofern hielt sich bei den Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen am Freitag die Enttäuschung in Grenzen, dass sie die Halbfinalbegegnung des DSV-Pokals in Berlin gegen die WF Spandau 04 mit 12:21 (3:4, 3:7, 3:5, 3:5) verloren hatten. Nachdem die Auslosung ergeben hatte, dass es gleich gegen die Top-Favoritinnen gehen würde, war der Frust fast größer gewesen.