1 Valentin Finkes versperrt Jure Bozan den Weg. Foto: /Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Der Stress im Abstiegskampf macht sich bei den Esslinger Bundesliga-Wasserballern auch bei der Pokalniederlage gegen Ludwigsburg bemerkbar.















Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, sagt man. In diesem Fall hieß das nicht, dass der Außenseiter dem Favoriten ein Bein stellen kann. In diesem Fall hieß es, dass dem Außenseiter anzumerken war, dass er andere Sorgen hat, als die Frage, ob er in diesem Wettbewerb weiterkommt. Das machte es dem Favoriten wiederum besonders leicht: Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen sind im Achtelfinale des DSV-Pokals mit 6:14 (1:4; 1:5; 3:2, 1:3) am Lokal- und Ligakonkurrenten SV Ludwigsburg gescheitert. Selbstvertrauen für den viel wichtigeren Abstiegskampf in der Liga haben sich SSVE-Spieler dabei nicht geholt. Im Gegenteil: Man merkte ihnen an, dass sie im Null-Punkte-Loch hängen.