1 Die Esslinger Auswahlspielerinnen (von links): Ioanna Petiki, Elena Ludwig und Georgia Sopiadou Foto: /Robin Rudel

Esslingen - An Selbstvertrauen mangelt es Emmanouil Petikis nicht. Das ist auch gut so, wenn man es im Sport – und im Leben allgemein – zu etwas bringen will. Und das will der 17-Jährige. „Wir sind im Köpfchen besser als die Alten und wir sind schneller“, sagt er und meint es ganz ernst. Petikis ist einer von zwölf Esslinger Wasserball-Talenten, die jüngst mit unterschiedlichen Nachwuchs-Nationalmannschaften bei Welt- oder Europameisterschaften im Einsatz waren. Dazu kommen drei junge Esslingerinnen, die für die deutsche U-20-Auswahl im WM-Wasser waren.