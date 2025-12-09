Wasserball – Challenger-Cup: Wunschlos für die SSVE-Frauen

Die Esslinger treten im März in der 2. Runde auf Malta an.











Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen hatten sich am vergangenen Wochenende im tschechischen Strakonice für die 2. Runde des Challenger-Cups qualifiert und damit einen großen Erfolg erzielt. Nun wurden bereits die Gruppen für die Spiele vom vom 6. bis 8. März ausgelost. „Wir haben das bekommen, was wir uns gewünscht haben“, sagt Teammanagerin Iris Schneider dazu.

Denn es gibt eine Fünfer- sowie eine Sechsergruppe und die Esslingerinnen haben die Fünfergruppe erwischt, die auf Malta spielt. Gegner sind Gastgeber San Giljan ASC, Roter Stern Belgrad aus Serbien, Clube Fluvial aus Portugal sowie Hapoel Emek Hayarden aus Israel. „Vier Spiele an drei Tagen sind immer noch hart. Es wird nicht leicht, aber wir können schon weiterkommen“, sagt Schneider und verweist darauf, dass die SSVE-Frauen im vergangenen Jahr in der 1. Runde trotz des späteren Ausscheidens gegen die Belgraderinnen hoch gewonnen hatten. Die jeweils ersten beiden Teams der beiden Gruppe, die andere spielt in Izmir, qualifizieren sich für das Final Four.