Wasserball – Challenger-Cup: SSVE-Frauen holen den Gruppensieg
1
Die SSVE-Frauen freuen sich nun erst einmal auf die Pause, ehe es im Februar weitergeht. Foto: oh

Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen beim internationalen Challenger-Cup im tschechischen Strakonice zwei von drei Partien und ziehen in die nächste Runde ein.

Es herrschte ausgelassene Stimmung und Freude bei den Bundesliga-Wasserballern des SSV Esslingen, die beim Challenger-Cup im tschechischen Strakonice zwei von drei Gruppenspielen gewannen, den Gruppensieg holten und so in die nächste Runde einzogen. „Es war klar, dass wir mit einem Sieg im letzten Spiel weiter sind, daher freuen wir uns, dass es geklappt hat“, sagte SSVE-Teammanagerin Iris Schneider und ergänzte: „Wir sind in den zwei letzten Spielen souverän als Team aufgetreten, haben Kampfgeist gezeigt und den Spielerinnen war anzumerken, dass sie die Gruppe unbedingt überstehen wollten.“

