Jamie-Julique Haas : von der jungen Wilden zur Anführerin

1 Jamie-Julique Haas weiß, wo der Ball hin soll – und ist auch sonst zielstrebig. Foto: Benjamin Lau

Jamie-Julique Haas kam vor zweieinhalb Jahren aus Chemnitz zum SSV Esslingen, geht bei den Bundesliga-Wasserballerinnen voran – und will bleiben.











Bevor sie die Frage beantwortet, muss Jamie-Julique Haas lachen. „Ich brauch’ auch nichts anderes“, sagt sie dann. Haas macht im kommenden Jahr ihr Abitur an der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart und sie ist mit 20 Jahren schon Kapitänin eines Bundesliga-Teams. Seit dieser Saison führt sie die Wasserballerinnen des SSV Esslingen an. Da bleibt nicht viel Zeit für andere Hobbys – aber die braucht Haas eben auch nicht. Von diesem Freitag bis Sonntag steigt sie mit den SSV-Frauen im tschechischen Strakonice beim Challenger-Cup ins Wasser. Im Gegensatz zur internationalen Premiere der Esslingerinnen im vergangenen Jahr will sie mit dem Team unbedingt die Qualifikation überstehen – und ist diesbezüglich optimistisch.