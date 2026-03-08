1 Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen gewinnen gegen den maltesischen Club San Giljan ASC mit 18:8. Foto:

Großer Erfolg für die Wasserballerinnen des SSV Esslingen: Beim Challenger-Cup auf Malta gewinnt das Bundesliga-Team alle drei Spiele und zieht ins Final Four ein.











Besser hätte die Reise ins Ungewisse für die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen kaum laufen können: Beim internationalen Challenger-Cup in San Giljan auf Malta gewannen die Esslingerinnen ihre drei Partien und qualifizierten sich damit für das Final Four.

„Das Erlebte erst einmal realisieren“

„Wir waren selbst überrascht, wie gut es lief. Aber wir haben alle Spiele dominiert und recht deutlich gewonnen. Wir haben etwas Großartiges erreicht“, sagte SSVE-Teamchefin Iris Schneider und ergänzte: „Gefeiert wird dann zu Hause, denn die Mädels sind alle kaputt und müssen das Erlebte erst einmal realisieren.“ Das erste Spiel gegen den portugiesischen Verein Clube Fluvial Portuense gewannen die Esslingerinnen mit 14:7. Auch die zweite Partie gegen Roter Stern Belgrad entschieden sie mit 22:9 klar für sich. In der dritten Begegnung bezwang der SSVE schließlich den heimischen Club San Giljan ASC mit 18:8 (6:3, 5:3, 3:1, 4:1).

Das vierte Spiel gegen Hapoel Emek Hayarden fand nicht statt, da das israelische Team aufgrund der angespannten Lage nicht zum Turnier reiste. Weiter geht es für die Esslingerinnen nun beim Final Four des Challenger-Cups, das in zwei Wochen (21. und 22. März) ausgetragen wird. Der Austragungsort steht bislang noch nicht fest.