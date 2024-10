Wasserball-Bundesliga: Wasserball-Derby wird eine halbe Stunde unterbrochen

SVC-Spieler Vanja Pletikosic kollabiert während des Bundesliga-Spiels zwischen dem SV Cannstatt und dem SSV Esslingen.











Der SSV Esslingen hat das Derby zum Saisonauftakt der B-Gruppe der Wasserball-Bundesliga gegen den SV Cannstatt glücklich mit 15:14 gewonnen. Doch das war am Ende nebensächlich. Die Partie am Samstagabend im Sportbad in Stuttgart war für gut eine halbe Stunde unterbrochen worden, weil Cannstatts Spieler Vanja Pletikosic medizinisch versorgt werden musste. Pletikosic hatte bei einem Zweikampf vor dem Esslinger Tor den Fuß eines SSVE-Spielers an den Kopf bekommen, war noch zur eigenen Bank geschwommen und dann kollabiert. Als die Ersthelfer eintrafen, war er mittlerweile wieder bei Bewusstsein und ansprechbar, wurde jedoch ins Krankenhaus gebracht und dort weiter behandelt.

„Wir wünschen Vanja gute Besserung“, sagte Esslingens Trainer Miklos Barothy nach der Begegnung. Cannstatts Kapitän Philipp Hartmann erklärte: „Es war sehr bedrückend. Das Beste, was wir für Vanja hätten tun können, wäre gewesen, für ihn zu gewinnen. Aber er kann auch so stolz auf uns sein.“ Auch er hofft auf eine schnelle Genesung seines Kameraden.

Als die Partie unterbrochen wurde, lagen die Cannstatte mit 10:9 in Führung. Beide Mannschaften entschieden sich anschließend dafür, weiterzuspielen. Die Cannstatter dichteten ihren Motivationsruf spontan in „für Vanja“ um. In der spannenden Schlussphase setzte sich der SSV schließlich durch – der 15:14-Endstand durch die zwei letzten Treffer des Spiels von Robin Rehm war die einzige Führung der Esslinger während der gesamten Spielzeit.