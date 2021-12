1 Timo van der Bosch im Untertürkheimer Inselbad. Dort spielt er am Samstag mit dem SV Ludwigsburg gegen seinen Ex-Club SSV Esslingen. Foto: /Herbert Rudel

Vor dem Wasserball-Derby zwischen Ludwigsburg und Esslingen erklärt der Nationalspieler die Unterschiede zwischen den Clubs.















Link kopiert

Esslingen - Als die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen am vergangenen Samstag gegen den OSC Potsdam spielten und in der zweiten Partie der Saison den ersten Sieg einfuhren, saß Timo van der Bosch auf der Betontribüne neben dem Becken und sah zu. Der Nationalspieler war etwas früh dran, denn anschließend stieg er mit dem SV Ludwigsburg gegen die WF Spandau 04 ins gleiche Becken – und verlor wie erwartet deutlich. Die beiden Teams teilen sich die Spielstätte. Gegnerbeobachtung war jedenfalls nicht nötig, obwohl die Ludwigsburger die Esslinger am Samstag (15.30 Uhr) zum Heimspiel – ebenfalls im Untertürkheimer Inselbad – erwarten. Es gibt keinen im Esslinger Team, den van der Bosch nicht kennt, und fast niemanden, mit dem er bis zu seinem Wechsel vor dreieinhalb Jahren vom SSVE zum SVL nicht zusammengespielt oder zumindest -trainiert hat.