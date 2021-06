1 Fünf Partien stehen im SSVE-Freibad am Wochenende noch an. Foto: Herbert Rudel

Obwohl sie dem Lokalrivalen Ludwigsburg zum Auftakt des Finalturniers um Rang fünf mit 6:13 unterlegen waren, konnten die Esslinger Wasserballer am Freitagabend ihren ersten Auftritt im heimischen Freibad genießen. Nach langer Pause waren mal wieder Zuschauer vor Ort. Am Samstagnachmittag geht’s weiter.

Esslingen - Mit einer 6:13-Niederlage sind die Esslinger Wasserballer am Freitagabend im heimischen Freibad in das Bundesliga-Finalturnier um Platz fünf gestartet. Der Lokalrivale aus Ludwigsburg war einfach stärker und hat, wie SSVE-Trainer Heiko Nossek nach der Partie sagte, „verdient gewonnen“. Vor allem den Ludwigsburger Goalgetter Marko Martinic, der sechs Tore erzielte, bekamen die Esslinger nicht in den Griff.

Gänzlich unzufrieden war Esslingens Coach dennoch nicht, weil die Mannschaft zum einen die von ihm geforderte Reaktion gezeigt hat und zum anderen bis kurz vor Ende des dritten Viertels (Spielstand: 6:8) gut mithielt. „Mich haben lediglich die einfachen Gegentore aufgrund einiger Unkonzentriertheiten geärgert. Ansonsten hätten wir die Sache enger gestalten können “, sagte Nossek, der es ebenso wie seine Akteure zu genießen schien, endlich mal wieder vor Zuschauern spielen zu können.

Der SSVE hatte weder Mühen noch Kosten gescheut, um – coronagerecht – mehr als 50 Besuchern auf und vor der Terrasse des Vereinsheims mal wieder ein Live-Sporterlebnis zu ermöglichen. Das ist auch an diesem Samstag sowie am Sonntag möglich, wenn die restlichen fünf Begegnungen des Final Four anstehen. Der Spielplan sieht folgendermaßen aus: SG Neukölln – White Sharks Hannover (Sa., 15 Uhr), SSV Esslingen – White Sharks Hannover (Sa., 18 Uhr), SV Ludwigsburg – SG Neukölln (Sa, 20 Uhr); SV Ludwigsburg – White Sharks Hannover (So., 10 Uhr), SSV Esslingen – SG Neukölln (So., 12 Uhr).