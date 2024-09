Wasserball-Bundesliga: SVC gegen SSVE: Derby-Knaller zum Auftakt

1 Für Trainer Miklos Barothy (mit Sonnenbrille) und die SSVE-Wasserballer ist die Sommerpause bald vorbei. Foto: /Herbert Rudel

Die Wasserballer aus Esslingen und Cannstatt treffen am 5. Oktober beim Bundesligastart aufeinander.











Es ist jedes Jahr eine Warterei und eine gewisse Unsicherheit, bis feststeht, wann und mit welchem Modus in der Wasserball-Bundesliga gespielt wird. Oft geht es dabei recht kurzfristig zu, was die Planungen in den Vereinen nicht gerade einfach macht. Das ist diesmal nicht anders. Bevor Miklos Barothy und Iris Schneider, die Coaches der beiden Bundesliga-Teams des SSV Esslingen, an diesem Wochenende bei der Bundesligatagung in Hannover Näheres erfahren, ist aber bereits durchgesickert, dass die Saison für die SSVE-Männer in der B-Gruppe mit einem Knaller beginnt: Am 5. Oktober – voraussichtlich um 16 Uhr – treten sie im Stuttgarter Sportbad beim Nachbarn SV Cannstatt zum Derby an.