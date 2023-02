Die Esslinger unterliegen bei den White Sharks Hannover mit 8:18 und bleiben ohne Sieg.















Link kopiert

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen haben innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal Protest gegen die Wertung einer Auswärts-Niederlage eingelegt. Beim Spiel in Potsdam (7:15) Anfang Februar war die kurze Vorbereitungszeit aufgrund einer verspäteten Ankunft der Grund, diesmal der aus Sicht der Esslinger zumindest zweifelhafte Einsatz bei den White Sharks Hannover von Spielern mit einem Zweitspielrecht des Top-Teams Waspo Hannover. Waspo hatte bereits am Samstag in Neukölln gespielt. So waren sechs Akteure am Wochenende für beide Teams im Einsatz, unter anderem Niclas Kai Schipper, der beim 16:8 (1:0, 4:2, 4:3, 7:3)-Erfolg der White Sharks gegen den SSVE fünf Tore erzielte.