Wasserball – Bundesliga: SSVE-Spieler Nèmeth verletzt sich schwer

Die vierte Niederlage in Folge, Abrutschen auf Platz vier der Tabelle der B-Gruppe der Wasserball-Bundesliga – das alles spielte für Trainer Miklos Barothy vom SSV Esslingen nach dem 12:16 (3:2, 3:4, 3:5, 3:5) beim SVV Plauen keine Rolle. Er war in Gedanken nur bei seinem ungarischen Landsmann David Nèmeth, der nach einem Foul im Wasser mit einer Gehirnerschütterung in Plauen im Krankenhaus liegt. Zudem hat Nèmeth einen Zahn verloren. Mitspieler Benedek Szöke blieb bei ihm, während der Rest des Teams zurück nach Esslingen reiste.