Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen zittern sich zum Pflichtsieg

1 Immer wieder Jamie-Julique Haas: Die Esslinger Kapitänin ist die überragende Spielerin im Wasser. Foto:

Die Esslinger Bundesliga-Wasserballerinnen haben beim 13:12-Sieg nach Fünfmeterwerfen gegen den Chemnitzer SC viel mehr Mühe als erwartet.











Link kopiert

Während man durch die etwas beschlagenen Scheiben die Menschenmassen zum bevorstehenden Spiel des VfB nebenan gegen Köln marschieren sah, verteilten sich im Stuttgarter Sportbad Neckarbad mal wieder nur sehr wenige Zuschauer auf der Tribüne. In Sachen Spannung konnte die Begegnung der Wasserball-Bundesliga der Frauen zwischen dem SSV Esslingen und dem Chemnitzer SC aber mit den Fußballern mithalten – und es gab ebenfalls das bessere Ende für das Heimteam. Dass es beim 13:12 (1:2, 2:2, 3:3, 2:1, 5:4)-Sieg der Esslingerinnen so eng werden würde und dass erst das Fünfmeterwerfen die Entscheidung bringen musste, kam ziemlich unerwartet. Der Pflicht- wurde zu einem Zittersieg.