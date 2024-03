Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen wollen ins Final Four

1 Im Cannstatter Sportbad ist am Samstag einiges geboten. Foto: oh

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen treffen im Viertelfinale des DSV-Pokals auf das Topteam WF Spandau 04. In der Bundesliga B-Gruppe wollen die SSVE-Wasserballer gegen SV Blau-Weiß Bochum zurück in die Erfolgsspur finden.











Für die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen geht es am Samstag (15.45 Uhr) im Sportbad Neckarpark um den Einzug ins Final Four des DSV-Pokals. Im Viertelfinale treffen die SSVE-Frauen auf das Topteam WF Spandau 04. „Wir haben im Spiel gegen Bochum einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und hoffen, dass wir auch gegen die starken Spandauerinnen unsere Taktik umsetzen können“, sagte Esslingens Pressesprecherin Sybille Schmied. Verzichten müssen die Esslingerinnen auf drei Spielerinnen, die am Wochenende in Chemnitz beim Delfina Cup antreten.