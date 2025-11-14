Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen reisen optimistisch nach Hamburg

1 Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen peilen beim ETV Hamburg den zweiten Saisonsieg an. Foto: oh

Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen gastieren am Samstag (16.30 Uhr) beim Dritten ETV Hamburg.











Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen gastieren in der vorgezogenen Partie des 5. Spieltags am Samstag (16.30 Uhr) beim ETV Hamburg. Die Hamburger stehen mit zwei Siegen aus drei Partien mit sechs Punkten auf Rang drei, die SSVE-Frauen mit dem zuletzt hohen 20:4-Erfolg beim Liga-Neuling SC Chemnitz sowie der 11:16-Auftaktniederlage gegen den Favoriten SV Blau-Weiß Bochum, mit drei Zählern auf Rang vier.