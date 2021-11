1 Gegen Waspo Hannover landeten die SSVE-Frauen einen Sieg. Foto: dpa/Jens Wolf

Mit einer Niederlage und einem Sieg sind die Wasserballerinnen des SSV Esslingen in ihre erste Bundesliga-Saison gestartet.















Link kopiert

Hamburg - So kann’s doch weitergehen: Ihr Premieren-Wochenende in der Bundesliga konnten die Wasserballerinnen des SSV Esslingen gleich mit einem 16:15-Erfolg gegen Waspo Hannover beschließen, womit klar sein dürfte, dass das Team konkurrenzfähig ist – und in der höchsten deutschen Spielklasse zumindest gegen einen Teil der Etablierten mithalten kann.