Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen gelingt deutliche Revanche

Wer in der Bundesliga-Partie zwischen den Wasserballerinnen des SSV Esslingen und des SV Bayer Uerdingen – ungeschlagener Spitzenreiter – Spannung erwartet hatte, wurde bereits frühzeitig eines Besseren belehrt. Die Esslingerinnen bezwangen den Tabellenführer deutlich mit 26:4 (7:1, 3:2, 10:0, 6:1) im Sportbad Neckarpark und rangieren nun auf Platz zwei. Den SSVE-Frauen gelang somit die Revanche für die 11:12-Niederlage Ende Oktober. „Ich habe schon erwartet, dass wir gewinnen, aber dass es so deutlich wird, ist dann schon überraschend“, sagte SSVE-Teammanagerin Iris Schneider und fügte hinzu: „Uerdingen hat vier wichtige Spielerinnen verloren, aber dass dieser Umstand das Team so schwächt, hätte ich nicht gedacht.“