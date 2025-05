Wasserball – Bundesliga: SSVE-Frauen feiern ungefährdeten Sieg

1 Die SSVE-Frauen legen in Hannover gut los und führen im ersten Viertel mit 5:1. Foto: oh

Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen bezwingen die Waspo Hannover im ersten Spiel der Best-of-three-Serie um Platz drei deutlich mit 17:8.











Mit Sorgen sind die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen im ersten Spiel der Best-of-three-Serie um Platz drei bei den Wassersportfreundinnen Hannover angetreten – denn lediglich neun Spielerinnen standen zur Verfügung. Im Wasser war das den SSVE-Frauen dann aber nicht mehr anzumerken, die schlussendlich das erste Spiel der Playoff-Serie mit 17:8 (5:1, 4:3, 3:1, 5:3) bei den Hannoveranerinnen gewannen. „Wir wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt, aber es war eine Erleichterung zu sehen, dass es von Anfang an gut gelaufen ist“, freute sich Teammanagerin Iris Schneider, „Wir sind konzentriert geblieben und haben verdient gewonnen.“