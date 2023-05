1 Jamie-Julique Haas ist treffsicher. Foto: /Herbert Rudel

Die Wasserballerinnen schlagen Heidelberg deutlich und spielen gegen Hannover 10:10-Unentschieden.















Ihr Saisonziel haben die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen in jedem Fall schon erreicht. Aber es darf gerne etwas mehr sein. „Wir wollten Platz sechs. Nach dem Saisonverlauf sah es kurzzeitig so aus, dass wir es sogar ins Final Four schaffen könnten, aber Platz fünf ist toll“, sagte Trainerin Iris Schneider.