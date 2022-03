1 Emmanouil Petikis enteilt seinem Ludwigsburger Gegenspieler. Foto: /Robin Rudel

Zwei Fünfmeter-Strafwürfe gleich in den ersten Minuten, nach dem Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 zwei Gegentreffer durch den ehemaligen Mitspieler Timo van der Bosch und zum Ende des ersten Viertels bereits ein 1:6-Rückstand: Zunächst bahnte sich für Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen am Mittwochabend im Derby gegen den SV Ludwigsburg eine böse Klatsche an. Doch dann zeigten die Esslinger die drei vielleicht stärksten Spielabschnitte der Saison und und wären fast noch zu einem überraschenden Punkt gekommen. Doch der letzte Esslinger Treffer durch Ersatzkapitän Valentin Finkes fiel 17 Sekunden vor Schluss und am Ende stand eine knappe und achtbare 11:12 (1:6, 5:3, 2:1, 3:2)-Niederlage.