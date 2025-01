1 Trägt wieder die Kappe des SSVE: Emmanouil Petikis. Foto: /Herbert Rudel

Das für Samstag geplante Spiel der SSVE-Frauen findet erst im März statt, Emmanouil Petikis kommt aus Ludwigsburg zurück.











Das für diesen Samstag um 16 Uhr angesetzte Spiel der Frauenwasserball-Bundesliga zwischen dem SV Blau-Weiß Bochum und dem SSV Esslingen wurde kurzfristig auf den 16. März verlegt. Die beiden Teams treffen so innerhalb weniger Tage zwei Mal aufeinander, denn am 29. März treten die Bochumerinnen beim SSVE an.