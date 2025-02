Wasserball – Bundesliga: SSVE arbeitet mit Mentaltrainer

Das B-Gruppe-Team tritt am Samstag zum Ende der Vorrunde beim SV Würzburg 05 an.











Zum Ende der Vorrunde der Bundesliga-B-Gruppe treten die Wasserballer des SSV Esslingen am Samstag (16.30 Uhr) beim SV Würzburg 05 an. Für die Mannschaft von Trainer Miklos Barothy geht es nach der Siegesserie zu Saisonbeginn, aber zuletzt fünf Niederlagen hintereinander darum, mit einem Erfolgserlebnis in die Ende März beginnenden Play-offs zu gehen – und Platz vier zu verteidigen. Die sechstplatzierten Würzburger haben nämlich noch eine kleine Chance, am SSVE vorbeizuziehen. Dazu müssen sie am Samstag gewinnen und einen Tag später noch im Nachholspiel gegen Schlusslicht Düsseldorfer SC.