Wasserball – Bundesliga: SSV Esslingen will die Konzentration hochhalten

Ob die Wasserballerinnen und die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen an diesem Samstag gemeinsam aus dem Westen der Republik nach Stuttgart reisen? Es bietet sich jedenfalls an. Denn um 16 Uhr treten die Männer zum Spiel der B-Gruppe im Sportbad beim SSV Esslingen an, zwei Stunden später wird die Frauenbundesliga-Begegnung zwischen Esslingen und Uerdingen angepfiffen. Die SSVE-Frauen steigen am Sonntag (16 Uhr) im DSV-Pokal gegen den SC Chemnitz noch mal ins Wasser.