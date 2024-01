Wasserball – Bundesliga: SSV Esslingen verpflichtet zwei neue Spieler

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen wollen am Samstag gegen den SV Blau-Weiß Bochum den ersten Sieg in der B-Gruppe holen. Zwei Verpflichtungen aus Ungarn sollen dabei helfen.











Nach der Winterpause geht es für die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen mit dem Nachholtermin des 3. Spieltags weiter. Die Esslinger stehen derzeit auf dem letzten Platz der B-Gruppe und sind am Samstag (16 Uhr) zu Gast beim Tabellennachbarn und Siebten SV Blau-Weiß Bochum im Hallenbad Querenburg. „Wir spielen gegen einen direkten Konkurrenten, der einen Punkt besser ist als wir“, sagt Esslingens Trainer Miklos Barothy und ergänzt: „Wir gehen das Spiel auf jeden Fall positiv an, versuchen, unser Bestes zu geben und ich bin guter Dinge, dass wir in Bochum was holen können“.