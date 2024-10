Wasserball – Bundesliga: SSV Esslingen peilt höhere Ziele an

1 SSVE-Coach Miklos Barothy gibt die Richtung vor: Eine Top-Drei-Platzierung soll in der Vorrunde der Bundesliga-B-Gruppe her. Foto: /Herbert Rudel

Die Entwicklung der Wasserballer des SSV Esslingen zeigte in der vergangenen Bundesliga-Saison in der B-Gruppe nach einem schwachem Start nach oben. Absteiger SSVE schloss die Vorrunde als Vierter ab und belegten auch nach den Play-offs den 4. Platz. Im Spiel um Platz drei gegen den SVV Plauen war der SSVE zwar in beiden Partien unterlegen, die Enttäuschung hielt sich aber in Grenzen und Coach Miklos Barothy war „mehr als zufrieden“. Denn das Saisonziel Klassenverbleib wurde frühzeitig erreicht. Eine fünfwöchige Vorbereitung liegt nun hinter den Esslingern, die mit Vorfreude auf das Auftakt-Derby am Samstag (18.30 Uhr) beim Aufsteiger SV Cannstatt im Sportbad Neckarpark blicken.