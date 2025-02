Wasserball – Bundesliga: SSV Esslingen: Nach Würzburg ist vor Würzburg

1 Bogdan Saracut ist ein starker Rückhalt. Foto: /Pressefoto Rudel/Holger Strehlow

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen gewinnen zum Abschluss der Vorrunde mit 16:11, sind erleichtert und treffen in den Play-offs auf den gleichen Gegner.











So erleichtert hat man Miklos Barothy selten erlebt. Und der Coach des Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen bestätigte das nach dem 16:11 (2:2, 5:2, 3:1, 6:6)-Erfolg zum Abschluss der Vorrunde der B-Gruppe der Liga beim SV Würzburg 05 auch sofort: „Ich habe mich so sehr gefreut, mir bedeutet es so viel wie mein erster Sieg als Esslinger Trainer vor einem Jahr gegen Blau-Weiß Bochum.“