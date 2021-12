1 Kein Durchkommen für Esslingens Uros Fabic. Foto: /Robin Rudel

Die Wasserballer des Bundesligist SSV Esslingen haben im Derby beim SV Ludwigsburg eine 11:17-Schlappe kassiert. Laut dem SSVE-Kapitän Marvin Thran hat der der Glaube an den Sieg gefehlt.















Link kopiert

Esslingen - Für die SSVE-Fans war es ein ungewohntes Bild: Satt im Rot und Grün des Esslinger Wappens, war die Traglufthalle des Inselbades in Stuttgart-Untertürkheim in gelb geschmückt – den Vereinsfarben der Bundesliga-Wasserballer des SV Ludwigsburg, die sich mit dem SSV Esslingen diese Halle als Spielaustragungsort teilen. Und so war es für die meisten Esslinger Zuschauer sicherlich befremdlich, bei einem Auswärtsspiel in der heimischen Halle zuzuschauen. In der ersten Hälfte des Derbys schlugen sich die Esslinger noch recht gut gegen die favorisierten Ludwigsburger. Doch dann schlichen sich einige individuelle Fehler ein. Das Resultat: eine 11:17 (4:3, 9:7, 14:11)-Schlappe den SSVE.