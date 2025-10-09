1 Das Frauen-Team des SSV Esslingen, hinten von links: Iva Gronih, Luca Jestädt, Kapitänin Jamie-Julique Haas, Maria Sekulic, Mia Boscolo, Viktoria Tomica, Maite Schafft, Lara Schnetzer.Vorne von links: Coach Zafeirios Chalas, Charlotte Hilbig, Mia Reutter, Rohey Jobe, Helene Dünkler, Ella Reutter, Vittoria Spedicato, Martina Antonucci, Teammanagerin Iris Schneider. Foto: Benjamin Lau

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen haben einen Umbruch hinter sich – und ihnen steht am Samstag im SV Blau-Weiß Bochum zum Bundesliga-Auftakt der erste Härteteste bevor.











Wenn am Samstagnachmittag die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen ins kühle Nass springen und somit den Saisonstart einläuten, dann bekommen die Zuschauer im Sportbad Neckarpark einige neue Gesichter zu sehen. „Wir haben neun Abgänge und fünf Zugänge. Es ist ein neu geformtes Team“, erzählt die SSVE-Teammanagerin Iris Schneider.