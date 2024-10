Wasserball-Bundesliga: SSV Esslingen: die Ziele liegen mehr im Detail

1 Das SSVE-Team, aufgenommen im Trainingslager in Thessaloniki, hinten von links: Maria Eleni Kotroni, Nele Neubert, Anna Maxima Kleisch, Georgia Sopiadou, Mia Boscolo, Maria Sekulic, Jamie-Julique Haas, Viktoria Tomica. Vorne von links: Mia Reutter, Maite Schafft, Ida Wellensiek, Ilektra Kechlibari, Mara Dzaja, Ioanna Petiki, Tasja Haselwander. Foto: SSV Esslingen

Nachdem es für die Wasserballerinnen des SSV Esslingen in den drei Jahren ihrer Bundesligazugehörigkeit nur nach oben ging, wollen sie in der am Samstag beginnenden Saison Platz zwei bestätigen.











Link kopiert

Wer das in der vergangenen Saison zweitbeste deutsche Wasserballteam der Frauen sehen will, ohne weit reisen zu müssen, der muss sich gedulden. Am Samstag (15.30 Uhr) startet der SSV Esslingen mit dem Spiel beim SV Bayer Uerdingen in die Saison. Zur ersten Heimpartie im Sportbad Stuttgart tritt das Team erst am 1. Februar an – gegen den gleichen Gegner. Zwei Fragen können bis dahin besser beantwortet werden als heute: Sind die Esslingerinnen auf einem guten Weg, in der Bundesliga erneut Zweite zu werden? Und: Wie schlagen sie sich international?