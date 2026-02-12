Wasserball – Bundesliga: SSV Esslingen dezimiert, aber optimistisch

1 Die SSVE-Frauen empfangen am Samstag den Chemnitzer SC im Sportbad Neckarpark. Foto: oh

Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen erwarten den Chemnitzer SC, die Männer des SSVE reisen zum SV Krefeld.











Der jüngste Doppelspieltag der Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen bei den WF Spandau 04 brachte nicht nur die zwei erwarteten Niederlagen, sondern hat auch Folgen auf den Auftritt am Samstag (16 Uhr) im heimischen Sportbad in Stuttgart gegen den Vorletzten Chemnitzer SC: Trainer Zafeirios Chalas und Spielerin Martina Antonucci bekamen die rote Karte und müssen gegen Chemnitz zusehen. Esslingens Teammanagerin Iris Schneider sah, wie sie betont, die Härte aber vor allem aufseiten der Berlinerinnen, wird nun Chalas am Beckenrand vertreten und geht von einem ruhigeren Spiel aus – und von einem Sieg ihres Teams. „Ja schon“, antwortet sie auf die Frage danach, aber warnt gleichzeitig: „Die Chemnitzerinnen waren in der Woche im Trainingslager in Griechenland, werden motiviert sein und haben vielleicht etwas dazugelernt.“