Im Stuttgarter Sportbad findet in diesen Tagen ein Lehrgang des weiblichen U-16-Wasserball-Nationalteams statt. Auch einige Spielerinnen des SSV Esslingen sind dabei. Torhüterin Maria Eleni Kotroni, die für den SSVE sowohl in der Bundesliga als auch für die U 16 zwischen den Pfosten schwimmt, hat auch trainiert. Allerdings nicht mit der Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), sondern mit dem Esslinger Bundesligateam. Grund dafür ist nicht etwa, das Kotroni gerade 16 Jahre alt geworden ist. Bis zum Ende der Saison ist sie für die U-16-Klasse noch spielberechtigt. Schon gar nicht liegt es etwa daran, dass die Schülerin nicht gut genug fürs Nationalteam wäre – ganz im Gegenteil. Sie ist der Rückhalt im SSVE-Tor, was sie auch auch am Samstag (16 Uhr) im Derby gegen den SV Nikar Heidelberg wieder zeigen wird. Kotronis Eltern kommen aus Serbien und Griechenland, deshalb besitzt sie den jeweiligen Pass dieser Staaten und nicht den deutschen. Aber das will sie ändern – und damit auch für Deutschland ins Wasser gehen können.