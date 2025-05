Wasserball – Bundesliga, Halbfinale der B-Gruppe: SSVE-Männer unterliegen im Halbfinale

1 SSVE-Spieler Emmanouil Petikis versucht es noch einmal mit einem Wurf. Foto:

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren das zweite Spiel der Halbfinalserie der B-Gruppe mit 5:9 beim SV Krefeld – und wollen nun Dritter werden.











Link kopiert

Nach der 5:9 (1:1, 0:2, 3:3, 1:3)-Pleite in der zweiten Partie der Best-of-Three-Serie in der B-Gruppe beim SV Krefeld, scheiden die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen im Halbfinale aus. „Es war nicht der gewünschte Schwung drin, den ich mir erhofft hatte. Irgendwie hat bei uns die Motivation gefehlt“, sagte SSVE-Coach Miklos Barothy und ergänzte: „Und die Qualität unserer Schüsse hat nicht ausgereicht. Wir haben entweder den Pfosten getroffen oder der Krefelder Keeper Leo Vogel hat gut pariert.“ Dazu kam, dass Esslingens torgefährlichsten Spieler Gergö Marnitz fehlte, da er in der dritten Viertelfinalpartie gegen den SV Würzburg eine Drei-Spiele-Sperre hinnehmen musste.