Wasserball – Bundesliga: Für beide Teams des SSVE gilt es

Die Esslinger Männer und die Frauen sind am Wochenende im Halbfinale gefordert.











Die Bundesliga-Frauen des SSV Esslingen wollen sich eine gute Ausgangslage erspielen, die Männer nicht vorzeitig in die Sommerpause gehen – und beide Teams haben dabei schwere Aufgaben vor sich. Während die Frauen an diesem Samstag (15.30 Uhr) den SV Blau-Weiß Bochum zum ersten Spiel der Best-of-three-Serie im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erwarten, treten die Männer eine halbe Stunde früher beim SV Krefeld schon zu Spiel zwei des Halbfinales der Bundesliga-B-Gruppe an. Nach der 6:7-Heimniederlage in Spiel eins müssen sie gewinnen, um ein drittes Spiel am Sonntag (15 Uhr) ebenfalls in Krefeld zu erzwingen. Nach der Niederlage gegen starke Krefelder sind die SSVE-Männer dabei in der Außenseiterrolle – und sie wissen, dass sie für einen Erfolg eine deutlich bessere Leistung zeigen müssen als zumindest in der ersten Hälfte des Heimspiels.