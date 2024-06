Wasserball – Bundesliga, Frauen: Neuer Schwung und stetige Entwicklung

1 SSVE-Teamchefin Iris Schneider (in weiß) und Coach Zafeirios Chalas (links daneben) schwören das Team ein. Foto: / Robin Rudel

Die Wasserballerinnen des SSV Esslingen spielen eine historische Bundesliga-Saison und treten am Samstag zum zweiten Finalspiel der Play-off-Serie in Berlin an.











Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen haben zwar das erste Finalspiel der Play-offs in der Best-of-Three-Serie am vergangenen Samstag im Vereinsbad auf der Neckarinsel gegen den Favoriten WF Spandau 04 deutlich mit 6:25 verloren, doch von großer Enttäuschung war nach der Begegnung keine Spur. Im Gegenteil, denn die SSVE-Frauen spielen eine ebenso erfolgreiche wie historische Saison und zogen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in das Finale um die deutsche Meisterschaft ein.