Wasserball – Bundesliga: Fokus der SSVE-Teams liegt schnell auf der nächste Aufgabe

Beide Bundesliga-Wasserballteams des SSV Esslingen kämpfen nach Niederlagen um Platz drei.











Link kopiert

Bei den Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen ist der Traum der Wiederholung von Platz zwei der vergangenen Saison geplatzt, die Männer des Vereins müssen sich strecken, um in der B-Gruppe der Bundesliga Platz drei zu schaffen. Die Frauen verloren in der Halbfinal-Playoff-Serie nach der 8:10-Niederlage in Spiel eins gegen den SV Blau-Weiß Bochum auch in Bochum mit 5:9 und spielen nun ab dem kommenden Wochenende – zunächst auswärts – gegen Waspo Hannover um Rang drei. Die Männer haben das erste Spiel der Best-of-three-Serie um den dritten Platz bereits hinter sich und bei Bayer Uerdingen mit 17:20 verloren. Sie erwarten die Uerdinger nun am kommenden Samstag (16 Uhr) in Esslingen zum zweiten Spiel.