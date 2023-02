1 Augen zu und durch. Robin Rehm will werfen, doch Nino Blazevic hindert ihn daran. Foto: /Herbert Rudel

Die abstiegsbedrohten Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen verlieren erneut gegen den SV Ludwigsburg, sind beim 9:13 aber besser als zuletzt.















Wieder verloren. Aber nach der 9:13-(2:3, 3:3, 1:2, 3:5)-Niederlage im Derby gegen den SV Ludwigsburg schauen die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen zumindest etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Zwar war das Ergebnis am Ende erneut deutlich und ein Resultat der Konkurrenz war auch nicht gerade positiv für die Esslinger, aber sie zeigten eine Leistung, über die Trainer Heiko Nossek sagen konnte: „Darauf können wir aufbauen.“ Hoch sind die Ansprüche des Traditionsvereins in dieser Saison nicht. Es geht für den Tabellenletzten nur um den Verbleib in der A-Gruppe der Bundesliga.