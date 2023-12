Wasserball-Bundesliga: Es ist noch ein weiter Weg für den SSVE

1 Erst zwei Tore, dann die rote Karte. Der Ausfall von Robin Rehm ist ein Knackpunkt im Spiel. Foto: /Herbert Rudel

Die Esslinger Wasserballer verlieren auch gegen Plauen und sprechen sich nach dem 6:10 Mut zu. Trainer Barothy kündigt Verstärkungen an.











Nach einer Fülle von Niederlagen waren die Wasserballer des SSV Esslingen am Ende der vergangenen Saison in die B-Gruppe der Bundesliga abgestiegen. Es gab einen – verspäteten – Umbruch mit Ex-Spieler Miklos Barothy als neuem Trainer, zwischenzeitlich einige Unsicherheiten und einen Neustart. Und dann? Die Durststrecke setzte sich fort. Nach fünf Spielen im neuen Umfeld stehen die Esslinger immer noch ohne Punkt da und in der Tabelle ganz hinten. Die 6:10 (4:3, 0:2, 1:3, 1:2)-Niederlage gegen den weiterhin ungeschlagenen Tabellenführer SVV Plauen zeigte schonungslos die Schwächen auf. Und dennoch versprühte Barothy anschließend Zuversicht.