1 Vier Tore erzielte Mattia Ruggeri beim Remis gegen Potsdam, was ihm auch zum Titel „Spieler des Spiels“ verhalf. Foto: /Herbert Rudel

In einem Wasserball-Krimi, der alles zu bieten hat, muss sich der SSV Esslingen beim 11:11 im Bundesligaduell mit dem OSC Potsdam am Ende mit einem Zähler – dem allerersten in dieser Saison – begnügen.















Boris Tepic, der Torhüter des Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen, hat mit seiner Analyse nach der Partie gegen den OSC Potsdam den Nagel auf den Kopf getroffen: „Es war das erste Spiel in dieser Saison, in dem wir gezeigt haben, was wir können“, sagte der Keeper, der mit einer Vielzahl an Paraden dazu beigetragen hatte, dass der SSVE beim 11:11 (5:5) seinen ersten Zähler in dieser Saison einfahren konnte.