Wasserball – Bundesliga: Die Wasserball-Familie Sekulic
1
Im Wasser: Maria Sekulic. Foto: Benjamin Lau

Maria Sekulic spielt kurz nach der EM-Teilnahme am Wochenende zwei Mal für den SSV Esslingen, Vater Milos am Samstag gegen die SSVE-Männer.

Im Hause Sekulic in der Esslinger Innenstadt gibt es am Freitagabend einen Moment der Ruhe und der Gemeinsamkeit. Gleichzeitig gibt es viel zu erzählen. Während Tochter Maria mächtig im Reisestress ist, hat Vater Milos am Samstag die entspannteste Anreise zu einem Auswärtsspiel überhaupt. Maria Sekulic ist Torhüterin der Wasserball-Nationalmannschaft, kommt im Laufe des Freitags von der Europameisterschaft in Funchal auf Madeira zurück und reist am Samstagvormittag schon wieder mit dem Bundesligisten SSV Esslingen zum Doppelspieltag (Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr) zu den WF Spandau 04. Milos Sekulic ist Trainer des Männer-Zweitligisten SC Neustadt – und tritt mit seiner Mannschaft am Samstag (14 Uhr) im Stuttgarter Sportbad beim SSVE an.

