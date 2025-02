Die Esslinger Wasserballerinnen spielen gegen den ETV Hamburg, die Männer in Plauen.











Link kopiert

Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen starteten – nach einer zweimonatigen Pause – mit zwei deutlichen Siegen erfolgreich in das neue Jahr. In der Liga gelang den SSVE-Frauen nach der 11:12-Pleite im Hinspiel die klare 26:4-Revanche gegen den SV Bayer Uerdingen. Und auch im DSV-Pokal zogen die Esslingerinnen nach dem 20:5-Erfolg beim SC Chemnitz in das Halbfinale ein.