Wasserball – Bundesliga: Die SSVE-Frauen werden immer besser
Die Esslinger Bundesliga-Wasserballeringen gewinnen beim Uerdinger SV 08 souverän mit 21:7.

Entspannt war die Anreise, entspannt waren die Rahmenbedingungen – und entspannt war auch Zafeirios Chalas. Der Trainer des Frauen-Wasserball-Bundesligisten SSV Esslingen war nach dem klaren 21:7-Sieg beim Uerdinger SV 08 jedenfalls sehr zufrieden. Die Esslingerinnen schließen das Liga-Jahr damit mit vier Siegen und einer Niederlage ab. Sie sind in knapp zwei Wochen jedoch noch international gefordert, wenn sie in Tschechien zur Qualifikationsrunde des Challenger-Cup antreten.

