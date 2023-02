1 Elena Ludwig nimmt Maß und erzielt eines ihrer fünf Tore. Foto: /Robin Rudel

Der 23:8-Sieg der Bundesliga-Wasserballerinnen des SSV Esslingen gegen den SV Nikar Heidelberg ist ein Zeugnis der Entwicklung des Teams.















Kai van der Bosch lehnte im Eingangsbereich – in diesem Fall eher der Ausgangsbereich – des Stuttgarter Sportbades an einer Wand und wartete auf seine Tochter Sina, um die gemeinsame Heimreise anzutreten. Die Bundesliga-Wasserballerinnen des SV Nikar Heidelberg hatten soeben, mit Kai van der Bosch am Beckenrand und Sina van der Bosch im Wasser, beim SSV Esslingen eine ordentliche 8:23 (2:4, 2:6, 3:6, 1:7)-Packung erhalten. Natürlich war die Stimmung des Nikar-Coaches nicht überschäumend. „Ich hätte es mir enger gewünscht, aber ich hatte es befürchtet“, sagte er über das Ergebnis. Ein Ergebnis, durch das die Esslingerinnen bereits in der zweiten Saison nach der Rückkehr in die Bundesliga die Heidelbergerinnen als Nummer eins im Ländle verdrängt haben.