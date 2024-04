Wasserball-Bundesliga: Die Entwicklung beim SSVE zeigt nach oben

1 Robin Rehm weiß genau, wo der Ball hin soll. Foto: /Benjamin Lau

Die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen schließen die Vorrunde der B-Gruppe als Vierter ab – die Frauen die der Bundesliga sensationell auf Platz drei.











Am Ende musste Gergö Marnitz noch mal ran. 26 Sekunden waren noch zu spielen und der Auftrag an den ungarischen Routinier lautete: Ball halten. Das tat er und so schlossen die Wasserballer des SSV Esslingen die Vorrunde der Bundesliga-B-Gruppe mit einem knappen 14:13 (4:2, 4:3, 3:2, 3:6)-Sieg gegen den SV Würzburg und auf Platz vier ab. Die Anspannung wich nur langsam. Schließlich aber gab es sowohl bei den SSVE-Männern als auch bei den Frauen des Vereins zufriedene Gesichter. Die hatten sich zuvor deutlich souveräner mit 23:10 (6:1, 6:3, 6:4, 5:2) gegen den Eimsbütteler TV durchgesetzt, stehen am Ende der Vorrunde fast schon sensationell auf Platz drei und im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft.