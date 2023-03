1 Emmanouil Petikis ballt die Tor-Faust – fünf Mal tut er das. Foto: /Herbert Rudel

Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen erhält sich durch den 12:6-Sieg gegen die SG Neukölln die Chance auf den Klassenverbleib.















Warum nicht immer so, mag sich manch ein feiernder Fan auf der Tribüne des Stuttgarter Sportbades gefragt haben. Für das Alles-oder-nichts-Spiel gegen die SG Neukölln haben sich die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen die beste Saisonleistung und den ersten Sieg der Spielzeit aufgehoben. Bei einer Niederlage wäre der direkte Abstieg in die B-Gruppe der Liga festgestanden. So haben die Esslinger nach dem deutlichen 12:6 (2:2, 4:1, 3:1, 3:2)-Erfolg noch eine weitere Chance auf den Sprung in die Relegation. Dazu ist ein weiterer Sieg am kommenden Samstag (16 Uhr) in Neukölln nötig. Es ist ein echtes Endspiel.