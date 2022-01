1 Ein Bundesligaspiel erscheint für den SSV Esslingen zurzeit wie der Sprung ins kalte Wasser. Foto: /Robin Rudel

Nach der jüngsten coronabedingten Spielabsage tritt Wasserball-Bundesligist SSV Esslingen am Samstag vermutlich wieder an – mit einem unguten Gefühl.















Esslingen - Im Vergleich zu den Wasserfreunden aus Spandau hatten die Wasserballer des SSV Esslingen noch Glück. Die Spandauer stiegen kürzlich ins Flugzeug nach Budapest – um dort letztlich kein Champions-League-Spiel zu absolvieren. Als sie mit dem Bus an der Schwimmhalle ankamen, wurde dort gerade abgebaut. Aufgrund von zu vielen Coronafällen konnten die Ungarn nicht antreten – was ihre Gäste erst vor Ort erfuhren. Der Tross des deutschen Rekordmeisters machte sich – mit einem 10:0-Sieg am Grünen Tisch und einem Sack voll Frust – wieder auf den Weg zum Flughafen. Die Esslinger konnten ihr Bundesliga-Spiel am vergangenen Samstag bei der SG Neukölln zumindest einen Tag vorher absagen und stiegen so erst gar nicht in den Zug nach Berlin. Die Stimmung befindet sich bei ihnen dennoch auf einem überschaubaren Niveau, denn die Zahl der coronabedingten Absagen in der Liga häuft sich und der sportliche Wert leidet.